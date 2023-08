Artur Jorge. “Temos de estar a um nível perfeito”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, pede uma equipa perfeita, contra o Panathinaikos, para não deixar fugir a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Disse antes do primeiro jogo que esta seria uma das eliminatórias mais importantes da história recente do Sp. Braga. Estamos a meio, com uma vantagem conseguida com justiça e empenho, mas nada fechado. Portanto, a ambição e determinação têm de ser as mesmas da primeira mão, para abordarmos jogo de forma séria, com todo o respeito que Panathinaikos merece, mas também com ambição de vencer", refere.

O técnico arsenalista acrescenta: “Temos de ser concentrados, determinados e cientes de que teremos um adversário que quer reverter o resultado da eliminatória anterior. Temos de ter capacidade para perceber que face à exigência e ao objetivo imediato que temos, temos de estar a um nível perfeito para atingir o objetivo e entrar na fase de grupos."

Artur Jorge coloca gelo e reforça: “Não acho que haja favoritos. O que me preocupa na mesma medida que no primeiro jogo é o coletivo do Panathinaikos, será sempre a maior preocupação, mas também me preocupo com o que possamos fazer. Somos uma equipa que vai precisar e procurar fazer golos para vencer e consolidar a vantagem”.

Na primeira mão, o Sp. Braga derrotou o Panathinaikos, por 2-1.