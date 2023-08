Kane bisa pelo Bayern

O avançado internacional inglês Harry Kane continua a fazer estragos na sua entrada na Liga alemã, com mais dois golos pelo campeão Bayern Munique, na receção ao Augsburgo (3-1).

Kane, o segundo melhor marcador de sempre na Premier, transferido do Tottenham para o Bayern Munique, continua a mostrar que é um avançado superlativo e este domingo marcou aos 40, de grande penalidade, e aos 69.

O primeiro golo partiu dos pés de Leroy Sane, aos 32 minutos, com créditos para autogolo de Uduokhai, em quem a bola bateu e se encaminhou para lá da linha de golo, depois de uma defesa incompleta do guarda-redes.

O Augsburgo ainda reduziu por Beljo, aos 86 minutos, mas sem qualquer contestação quanto ao vencedor do encontro.

O triunfo coloca o Bayern Munique entre um quinteto de líderes, e do qual fazem também parte Union Berlin, Bayer Leverkusen, Friburgo e Wolfsburgo, equipas com duas vitórias nas duas jornadas disputadas.

Um pleno que o Eintracht Frankfurt também perseguia hoje, mas a equipa de Aurélio Buta, que entrou aos 70 minutos, teve de correr atrás do resultado na visita ao Mainz, primeiro com a desvantagem e depois com menos um em campo.

O Mainz adiantou-se por Lee Jae-Sung, ainda aos 25 minutos, e ficou em superioridade numérica já na última meia hora, depois de Knauff ver um segundo cartão amarelo.

Mesmo assim, a formação de Frankfurt, que na primeira jornada tinha vencido em casa o Darmstadt (1-0), conseguiu igualar aos 90+1, com um desvio na pequena área de Marmoush.