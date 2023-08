Futebol. Federação Espanhola quer processar sindicato de futebolistas

A Real Federação Espanhola de Futebol quer processar o sindicato de futebolistas. É a reação daquele organismo depois da jogadora Jenni Hermoso garantir, em comunicado, que o beijo de Rubiales, durante as comemorações da conquista do mundial feminino, foi dado sem consentimento.

Num longo comunicado, a Federação, tutelada por Luis Rubiales, garante que o presidente não mentiu e que vai avançar com ações judiciais.

A RFEF contestou a versão de Jenni Hermoso com imagens que tentam mostrar que foi a jogadora a levantar em braços o dirigente.

O presidente da Federação de Futebol já garantiu que não se demite do cargo, uma decisão que levou 80 jogadores a renunciarem à seleção nacional.



No mesmo comunicado, difundido durante esta madrugada, a RFEF diz "respeitar como tem respeitado em todos os momentos as decisões das jogadoras em quererem ou não participar na seleção em jogos internacionais, embora a participação na seleção seja uma obrigação de todas as pessoas federadas, caso sejam convocadas".

Esta federação acrescenta que vai acionar todos os meios para defender "a honorabilidade do presidente da RFEF, que expôs de forma clara como se produziram os factos que têm sido motivo de conflitualidade e escárnio por parte de amplos setores da sociedade contra o presidente".

Luis Rubiales afirmou durante a assembleia federativa realizada na sexta-feira que o beijo na boca que deu a Hermoso durante a celebração da conquista do Mundial feminino foi "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido", e que foi a jogadora que o levantou do chão.

Hermoso respondeu posteriormente através do sindicato FutPro, afirmando que "em nenhum momento" consentiu o beijo: "Em nenhum caso tentei levantar o presidente. Não tolero que se ponha em dúvida a minha palavra e, muito menos, que se inventem palavras que não disse".

Nesta nova nota, a RFEF junta quatro imagens com Rubiales subido no braços da jogadora, que, de acordo com o organismo, "são provas concludentes de que o presidente não mentiu".

"A RFEF e o senhor presidente vão demonstrar cada uma das mentiras que se difundam, seja por alguém em nome da jogadora, ou, se for o caso, pela própria jogadora", refere a nota.

[notícia atualizada às 12h54 de 26 de agosto de 2023]