FIFA suspende Rubiales

A FIFA anunciou a suspensão provisória de Luis Rubiales de “todas as atividades relacionadas com futebol a nível nacional e internacional” por um período inicial de 90 dias, enquanto se aguardam as conclusões do processo disciplinar.

De acordo com um comunicado divulgado na última hora pelo orgão que superintende o futebol mundial, o presidente da Federação Espanhola deverá, também, por ordem da FIFA, abster-se de contactar, ele próprio ou através de terceiros, a jogadora Jenni Hermoso ou pessoas próximas.

A reação surge na sequência do beijo entre Luis Rubiales e a jogadora espanhola Jenni Hermoso após a vitória de Espanha no Mundial há uma semana, beijo que Hermoso afirma não ter sido consensual.

A própria Federação Espanhola em comunicado, também este sábado, reproduz uma série de fotografias do momento, procurando mostrar que Hermoso levantou Rubiales e que não só concedeu o beijo como o instigou, prometendo recorrer aos tribunais.

Este caso tem sido alvo de atenção em todo o mundo, extravasando o âmbito desportivo, sendo já apelidado de #MeToo do futebol espanhol.

[notícia atualizada às 14h03 de 26 de agosto de 2023]