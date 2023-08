Liverpool sem proposta saudita por Salah, mas "se ela vier a resposta é não"

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, garante que o clube inglês não recebeu qualquer proposta saudita por Mohamed Salah. Mas se ela chegar, o treinador alemão garante "que a resposta será não".

A imprensa internacional noticiou que o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, estaria disposto a investir perto de 120 milhões de euros para contratar Salah, figura dos "reds". Por agora, nada chegou a Anfield.

"É difícil falar sobre estas histórias porque há pouco para dizer do nosso lado. Ele é essencial para nós e não há proposta. Se houvesse, a resposta seria não", garantiu, em conferência de imprensa.

Salah, de 31 anos, renovou contrato com os "reds" até 2025 e continua a ser a grande figura do clube. A arrancar a sétima temporada, soma 187 golos e 75 assistências em 307 jogos disputados.

Klopp assume que "não é bom" lidar com a pressão do mercado saudita: "É parte do negócio atualmente, não sei se é possível mudar. Não conseguimos lidar com isso, mas se eles não pararem, como podemos reagir?", questiona.

O Liverpool perdeu três jogadores para o mercado saudita: Fabinho transferiu-se para o Al-Ittihad por 46 milhões de euros, Jordan Henderson rumou ao Al-Ettifaq por 14 milhões e Firmino, que terminou contrato, assinou pelo Al-Ahli.