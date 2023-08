​“Isto é inaceitável. Acabou-se”. Futebolistas contra Rubiales

O mundo do futebol está a reagir com uma chuva de críticas à decisão do presidente da Federação Espanhola de Futebol (FEF), Luís Rubiales, de continuar no cargo na sequência do beijo polémico à jogadora Jenni Hermoso na final do Mundial de 2023.

Luís Rubiales está, esta sexta-feira, a ser criticado por jogadoras, jogadores e até clubes como o Barcelona. O emblema catalão considera o comportamento do presidente da FEF "totalmente inapropriado". Aitana Bonmatí, eleita a melhor jogadora do Mundial de Futebol Feminino, recorreu à rede social X (antigo Twitter) para declara que "há limites que não se podem ultrapassar" e que a situação não é tolerável.

Alexia Putellas, estrela da seleção feminina que recentemente conquistou o Mundial de Futebol, considera que o tempo de Rubiales na Federação acabou. “Isto é inaceitável. Acabou-se. Estou contigo companheira Jenni Hermoso”, declarou Alexia Putellas nas redes sociais.

Cata Coll, guarda-redes da seleção campeã do mundo, também mostrou solidariedade com Jenni Hermoso, lamentado que as 23 futebolistas que conquistaram o título não sejam as protagonistas após a vitória de Espanha.

Mapi Leon, defesa do Barcelona e da seleção espanhola, diz que "as imagens falam por si" e que "não foi preciso perder muito tempo para perceber que o que se exigia há alguns meses não era uma simples birra".

Para Jéssica Silva, avançada do SL Benfica e internacional portuguesa, a situação de Rubiales é "de loucos", frisando que é "inaceitável".

Também Tatiana Pinto, jogadora da seleção portuguesa e do Levante, se pronunciou contra a alegação de "falso feminismo" feita por Luís Rubiales, e criticou os aplausos ouvidos durante a declaração à imprensa.

Borja Iglesias, jogador do Bétis de Sevilha, garante que não volta à seleção enquanto Rubiales estiver à frente da FEF. “Estou triste e dececionado. Enquanto futebolista e ser humano, não me sinto representado com o que se passou hoje na Cidade do Futebol das seleções. Parece-me lamentável que continuem a pressionar e a colocar o foco sobre uma colega. Vestir a camisola da seleção foi o ponto alto da minha carreira. Não sei se voltarei a ser opção, mas tomei a decisão de não voltar à seleção até que as coisas mudem e este tipo de atos não passem impunes”, escreveu o avançado Borja Iglesias.