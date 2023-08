Internacionais portuguesas manifestam-se contra Rubiales

As internacionais portuguesas Jéssica Silva e Tatiana Pinto demonstraram-se publicamente contra as declarações de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Nas redes sociais, a avançada portuguesa do Benfica comentou as declarações: "É de loucos, inaceitável".

Já Tatiana Pinto, que jogou em Espanha ao serviço do Levante nas últimas duas épocas, citou as declarações de Rubiales: "Não é falso feminismo. É um discurso vergonhoso de Rubiales! Pior? Os aplausos de toda uma sala".

A Renascença voltou a questionar a Federação Portuguesa de Futebol a propósito do caso, mas ainda não obteve resposta.

Depois de uma fonte federativa ter afirmado a Bola Branca que a federação "não comenta assuntos internos de outra federação", a FPF voltou atrás horas depois e, na noite de quinta-feira, considerou que o caso não afeta a candidatura conjunta ao Mundial 2030.

"Nasceu da vontade de federações, mas hoje é uma candidatura de países empenhados em ser a casa do maior evento desportivo global e nada interferirá com a vontade de organizar o melhor Mundial de sempre”, acrescentou a fonte à Lusa.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol não se demitiu após a polémica do beijo a Jenni Hermoso, que classificou como "consentido e mútuo", criticou o "falso feminismo" e promete agir judicialmente para quem o acusou de violência sexual.

"Acham que tenho de me demitir? Não me vou demitir. Um beijo consensual para me tirarem aqui? Vou lutar até ao final. Quando ela me apareceu, pegou-me ao colo. Disse-lhe para esquecer o penálti que falhou e que sem ela não teríamos vencido. Ela disse que eu era um craque, eu perguntei "um beijo?", ela disse que sim. Ela foi embora a rir-se. Esta foi a sequência", explica.