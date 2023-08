Espanha. Mais de 80 jogadoras renunciam à seleção até demissão de Rubiales

As 23 jogadoras espanholas que venceram o Mundial de Futebol Feminino e mais 58 jogadoras anunciaram a renúncia à seleção até que Luis Rubiales se demita do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Esta manhã, Luis Rubiales recusou demitir-se, depois de críticas do Governo espanhol, dos principais clubes de Espanha, como Real Madrid e Barcelona, e vários atletas profissionais.

Em resposta, 81 jogadoras assinaram uma declaração a renunciar à seleção "se continuarem no cargo os atuais dirigentes".

"Na sequência dos acontecimentos desta manhã e dada a perplexidade do discurso proferido pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, as jogadoras da equipa sénior, recentes campeãs mundiais, em apoio a Jennifer Hermoso, querem expressar a sua condenação firme e contundente aos comportamentos que violaram a dignidade das mulheres", lê-se na nota partilhada.

As jogadoras pedem "respostas contundentes dos poderes públicos" para garantir que "estas ações não fiquem impunes".

As atletas espanholas apelam também a "mudanças estruturais reais, que ajudem a seleção a crescer, garantido a transição do nosso êxito para futuras gerações".

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, Jennifer Hermoso reitera que foi bejiada sem qualquer consentimento por Rubiales, durante os festejos pela conquista do título inédito, contrariando assim as palavras do presidente.

"Não tolero que se ponha em dúvida a minha palavra e muito menos que se inventem palavras que nunca disse", refere.