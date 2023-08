Caso Rubiales. Borja Iglesias retira-se da seleção espanhola "até que algo mude"

Borja Iglesias, avançado do Betis, anunciou retirada da seleção espanhola "até que algo mude", na sequência da decisão de Luis Rubiales não se demitir da presidência da Federação Espanhola.

O ponta de lança de 30 anos, duas vezes internacional, assume que "não sabe se algum dia voltará a ser opção", mas retira-se até que "este tipo de atos não saiam impunes".

"Vestir a camisola da seleção espanhola é do melhor que me aconteceu na carreira. Não sei se alguma vez voltarei a ser uma opção, mas tomei a decisão de não voltar à seleção até que algo mude e este tipo de atos não saiam impunes", pode ler-se, na rede social "X".

O avançado, que somou a sua última internacionalização em março deste ano, assume-se "triste e dececionado".

"Como futebolista e pessoa não me sinto representado no que se passou hoje na Cidade do Futebol. É lamentável que continuem a pressionar e colocar o foco na jogadora", conclui.

Rubiales beijou a futebolista Jenni Hermoso, pouco depois de a seleção feminina espanhola ter conquistado o Mundial que decorreu na Austrália e na Nova Zelândia. Rubiales garante que o beijo foi consensual.

Desde o incidente, Rubiales foi alvo de inúmeras críticas dos mais diversos quadrantes, desde o chefe do governo de Espanha, Pedro Sánchez, até várias figuras públicas e políticas, passando pela própria Jenni Hermoso, que, numa primeira fase, desvalorizou a situação, mas na quarta-feira recorreu ao sindicato das futebolistas espanholas (FUTPRO) para pedir sanções para Rubiales.