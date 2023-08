Internacional belga reforça Manchester City

O futebolista internacional belga Jérémy Doku, que atuava no Rennes, é o mais recente reforço do Manchester City, tendo assinado um contrato de cinco anos, até 2028, anunciaram os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa britânica adianta que os “citizens” pagaram 65 milhões de euros (ME) pela transferência do extremo, de 21 anos.

Doku fez toda a formação no Anderlecht, estreando-se pela equipa principal em 2018, antes de rumar a França para representar o Rennes, em 2020. Em três épocas no emblema gaulês participou em 92 partidas e marcou 12 golos.

Internacional belga em 14 ocasiões (dois golos), o extremo é o terceiro reforço dos tricampeões ingleses, depois dos croatas Mateo Kovacic e Josko Gvardiol, integrando um plantel do qual fazem parte os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Com os 65 ME pagos por Doku, o City atinge perto de 190 ME em contratações nesta época, face aos 30 ME pagos por Kovacic (ex-Chelsea) e aos 90 ME desembolsados por Gvardiol (ex-Leipzig).