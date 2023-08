FIFA abre processo disciplinar a Luis Rubiales

A Comissão de Disciplina da FIFA abriu um processo disciplinar ao presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, após ter beijado a jogadora Jenni Hermoso durante as celebrações da conquista do Mundial Feminino.

"O Comité Disciplinar da FIFA informou, esta quinta-feira, Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, da abertura de um processo disciplinar pelos acontecimentos ocorridos durante a final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, de 20 de agosto de 2023. Os factos podem constituir violações do artigo 13º, nºs 1 e 2, do Código Disciplinar da FIFA", pode ler-se na nota.

A FIFA garante que não voltará a fazer qualquer comentário sobre o tema até à conclusão do processo.

"A FIFA reitera o seu compromisso inabalável de respeitar a integridade de todas as pessoas e condena veementemente qualquer comportamento contrário", pode ainda ler-se.