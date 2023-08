O Midtjylland e o Legia empataram 3-3 na primeira mão do “play-off” de acesso à Liga Conferência. Destaque para o bis de Franculino Djú.

O ex-avançado do Benfica está a ter um começo de época com grande fulgor na Dinamarca, com seis golos em quatro jogos oficiais.

A segunda mão está marcada para 31 de agosto, na Polónia.