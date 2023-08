City quer Matheus Nunes, mas leva nega inicial do Wolverhampton

O Manchester City apresentou uma proposta para a contratação do internacional português Matheus Nunes, mas o Wolverhampton rejeitou a primeira abordagem do campeão europeu.

Segundo a imprensa inglesa, o clube de Guardiola ofereceu 55 milhões de euros para a contratação do médio do Wolverhampton. O clube considera que é um valor muito inferior ao que espera receber para permitir a saída do internacional português.

Matheus Nunes, de 24 anos, chegou ao futebol inglês na época passada e somou um golo e uma assistência em 39 jogos pelo Wolves.

O médio já tinha sido elogiado por Pep Guardiola quando ainda jogava o Sporting, em 2021/22, na alturan os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nunes tem contrato por mais quatro épocas com o Wolves, até 2027. O Manchester City perdeu o médio Gundogan para o Barcelona e Kevin de Bruyne é lesão prolongada nas opções, pelo que Guardiola deverá continuar a insistir na contratação do português