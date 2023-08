Sp. Braga derrota Panathinaikos com “muito mérito e justiça”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, considera que houve “mérito” e “justiça” na vitória diante do Panathinaikos na primeira mão do “play-off” de acesso à Liga dos Campeões.

“Era importantíssimo ganhar e fizemo-lo com muito mérito e justiça”, disse.

Em declarações à Eleven, o técnico dos arsenalistas desdramatiza o falhanço do 3-0, por Rony Lopes, na jogada imediatamente anterior ao 2-1 dos gregos.

“Saio satisfeito com o comportamento dos meus jogadores. Temos de ser pragmáticos e ganhámos 2-1, não adianta lamentar o que podia ter sido o 3-0 e a forma como sofremos”, acrescentou.

Artur Jorge reconhece, no entanto, que a sua equipa teve “uma entrada algo ansiosa em jogo, acabámos por ser condicionados porque o Panathinaikos levou o jogo para a dimensão mais física que queria”.

A segunda mão, na Grécia, joga-se já na próxima terça-feira: “Queremos vencer em Atenas, vamos fazer tudo para o conseguir”.

O Braga venceu o Panathinaikos por 2-1.