Jovanovic. “Com o golo, as coisas ficam melhores para nós”

O treinador do Panathinaikos, Jovanovic, considera que a partida contra o Braga (1-2) “foi um jogo bom”, mas reforça: “A diferença de um golo é uma diferença psicológica”.

“Foi um jogo bom, com bom ritmo de princípio até ao fim. Tentámos manter o adversário longe da nossa baliza, mas o Sp. Braga é uma equipa perigosa e durante todo o jogo tentámos fazer golo. Os detalhes, neste tipo de competição, são muito importantes. Se existe justiça no futebol não sei, mas estou satisfeito com a minha equipa. Tentámos fazer o melhor e, com o golo, as coisas ficam melhores para nós”, refere.

O técnico acrescenta: “Estou satisfeito com eles e com o que fizeram no jogo de hoje”.

“Se tivéssemos terminado com o jogo 2-0 era igual. Com o 2-1 pouco muda. Vamos fazer uma análise deste jogo, vamos ver o que podemos melhorar para manter a esperança na qualificação. A diferença de um golo é uma diferença psicológica porque o Braga é uma equipa forte e temos de estar melhor ainda”, diz Jovanovic.

O Sp. Braga venceu o Panathinaikos, por 2-1, na primeira mão do “play-off” de acesso à Liga dos Campeões.