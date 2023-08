Jenni Hermoso e Sindicato pedem "medidas exemplares" contra Rubiales

O sindicato de futebolistas, de que faz parte Jenni Hermoso, a jogadora espanhola que foi beijada na boca pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol após a conquista do Mundial feminino de futebol, exige “medidas exemplares”.

"Pedimos à Real Federação Espanhola de Futebol que implemente os protocolos necessários, que zele pelos direitos das nossas jogadoras e adote medidas exemplares. É essencial que a nossa seleção seja representada por figuras que representem os seus valores de igualdade e respeito em todos os âmbitos. É necessário avançar na luta pela igualdade, uma luta que as nossas jogadoras lideraram com determinação, levando-nos à posição em que nos encontramos hoje", lê-se no comunicado.

O sindicato acrescenta: "Chamamos também a atenção ao Conselho Superior do Desporto para que, dentro das suas competências, apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção em casos de abuso sexual, machismo e sexismo”.

A jogadora esteve presente na leitura do comunicado.

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, voltou atrás nas suas declarações e pediu desculpa por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial feminino.

Depois de ter lamentado e desvalorizado as críticas esta manhã, ao dizer que "foi um beijo de dois amigos a festejar,há idiotas em toda a parte", Rubiales voltou atrás e pediu desculpa num vídeo divulgado pela federação espanhola, após críticas de várias figuras públicas.

"Eu estava errado, tenho que admitir. Foi sem má fé e num momento de máxima emoção. Foi de forma espontânea e não houve má fé de nenhuma das partes. Aqui achamos que foi natural, mas lá fora tornou-se um caso. Muitos sentiram-se ofensivos e tenho que me desculpar. Tenho que aprender com isso e entender que quando se é presidente, é preciso ter mais cuidado. Entendo que de fora tenham visto de outra forma e terão os seus motivos", disse.

Quando as jogadoras de Espanha percorriam o palco para receber as medalhas de campeãs mundiais, Rubiales abraçou e beijou Jenni Hermoso, uma das mais experientes da equipa.

Mais tarde, numa transmissão em direto nas redes sociais, Jenni Hermoso assumiu que "não gostou" da atitude de Rubiales, mas "o que poderia fazer?", questionou.

A atitude de Rubiales tem sido fortemente criticada em Espanha e pelas mais altas instâncias políticas. Miquel Iceta, ministro com a pasta do Desporto, classifica o beijo como "inaceitável".