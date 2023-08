Pedro Sánchez: "Pedido de desculpas de Rubiales não é suficiente"

"O que vimos foi um gesto inaceitável. As desculpas de Rubiales não são suficientes e não são adequadas. Tem de continuar a tomar medidas para esclarecer o que aconteceu. Tem de ser muito mais claro e contundente na sua desculpa", começou por dizer.

Em conferência de imprensa ao final desta manhã, Pedro Sánchez seguiu a linha de vários ministros do seu governo e repreendeu a atitude de Rubiales.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garante que o pedido de desculpas do presidente da federação espanhola de futebol "não é suficiente".

Sánchez esclareceu ainda que o governo não tem capacidade para demitir Rubiales do seu cargo na federação: "A maioria do público pode não saber, mas a federação não pertence à estrutura do governo. O seu presidente é eleito e destituído pelos seus associados".

"O seu comportamento é inaceitável e não se associa ao sentimento maioritários dos espanhóis de igualdade entre homens e mulheres", termina.

A Espanha venceu o primeiro Mundial feminino da sua história, frente à Inglaterra. No entanto, a atitude de Rubiales tem assumido maior destaque nas manchetes.

Quando as jogadoras de Espanha percorriam o palco para receber as medalhas de campeãs mundiais, Rubiales abraçou e beijou Jenni Hermoso, uma das mais experientes da equipa.