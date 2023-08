Guardiola operado às costas e falha próximos jogos do Manchester City

O treinador espanhol Pep Guardiola foi operado às costas e vai falhar os próximos dois jogos do Manchester City na Liga inglesa de futebol, anunciou o campeão inglês e europeu no seu site oficial.

"Pep Guardiola foi submetido a uma operação de rotina a um problema nas costas. O técnico do Manchester City vem sofrendo com fortes dores nas costas há algum tempo e voou para Barcelona para uma cirurgia", lê-se na nota publicada pelos 'citizens'.

Guardiola vai fazer a recuperação em Barcelona e, por isso, vai ficar afastado dos treinos do Manchester City durante as próximas semanas e dos jogos com Sheffield United e ao Fulham, ambos a contar para a Premier League.

Durante esse período, a equipa em que atuam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vai ser liderada por Juanma Lillo, adjunto de Guardiola.

É esperado que Guardiola regresse ao banco dos 'citizens' em 16 de setembro no duelo contra o West Ham, já depois da pausa para os jogos das seleções nacionais.