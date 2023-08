Pepê Rodrigues continua carreira no Chipre

O médio Pepê Rodrigues foi anunciado como reforço do Pafos, da primeira divisão do Chipre.

O jogador de 26 anos de idade junta-se aos restantes portugueses do plantel: Pedro Pelágio, André Moreira e Bruno Tavares.

O médio desvincula-se em definitivo do Olympiacos, clube com o qual tinha ligação desde 2020, mas apenas fez 13 jogos na equipa principal. Foi emprestado ao Famalicão durante uma época e meia. Na época passada, dividiu a temporada no Ankaragucu, da Turquia, e o Cartagena, de Espanha.

Formado no Benfica, Pepê Rodrigues destacou-se ainda no Estoril Praia e Vitória de Guimarães.