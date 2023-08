Greenwood não voltará a jogar no Manchester United

O Manchester United anunciou que o avançado Mason Greenwood não voltará a jogar pelo clube.

O avançado de 21 anos foi acusado de tentativa de violação, agressão intencional e comportamento controlador e coercivo, depois de ter sido detido em janeiro de 2022 por agressões à ex-namorada, que publicou fotos e vídeos nas redes sociais com o rosto ensanguentado e hematomas.

Greenwood acabou por nunca ser julgado, uma vez que a ex-namorada retirou as acusações. O avançado está afastado do clube desde então e o Manchester United tinha lançado uma investigação interna para decidir o futuro da jovem promessa.

Os "red devils" estariam interessados em reintegrar o jogador, mas a intenção foi mal recebida pelo público. Esta tarde, o clube divulgou a decisão final: "Todas as partes reconhecem a dificuldade do Mason reintegrar a equipa. Por isso, decidimos que seria melhor ele recomeçar a jogar fora de Old Trafford e vamos trabalhar em conjunto para que isso aconteça".

Formado no United, Greenwood estreou-se pela equipa principal em 2019/20, com 17 golos apontados. Era uma das principais figuras da equipa, mas está sem jogar futebol desde janeiro de 2022.

O avançado deixou um comunicado nas suas redes sociais após a divulgação da decisão do Manchester United.

"Eu não fiz nada do que fui acusado e em fevereiro todas as acusações foram retiradas. Aceito os meus erros na relação e assumo parte da responsabilidade que levaram à publicação das imagens nas redes sociais. Estou a aprender e focado em ser um bom namorado e pai. Esta é a melhor decisão para todos, a minha presença não será uma distração para o clube", pode ler-se.