Paulo Sousa empata Mourinho

A Roma, de José Mourinho, empatou 2-2, em casa, contra a Salernitana, de Paulo Sousa, em partida da primeira jornada da liga italiana.

Os giallorossi, com Rui Patrício a titular e a estreia de Renato Sanches, até marcaram primeiro, por Belotti, aos 17 minutos.

No entanto, a Salernitana deu a volta ao marcador, com bis do internacional Candreva.

O empate surgiu aos 82 minutos e o tento dos romanos foi apontado novamente por Belotti, a passe do reforço Leandro Paredes.

Também este domingo, a Juventus derrotou a Udinese, por 3-0, e a Lazio perdeu diante do Lecce, por 2-1.