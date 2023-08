Mbappé regressa e marca, mas PSG continua sem vencer

O PSG, com Gonçalo Ramos e Vitinha no onze, voltou a empatar no campeonato francês, agora diante do Toulouse.

As atenções estavam no banco do campeão francês, onde estava o regressado Mbappé e o reforço Dembelé, ambos entrados ao minuto 51.

Os golos da partida foram apontados pelo inevitável Mbappé, de grande penalidade, e Zakaria Aboukhlal, aos 87 minutos, também da marca da grande penalidade.

São, por isso, dois empates em dois jogos na liga gaulesa para o campeão PSG.