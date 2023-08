Marca golo do título de Espanha e perde o pai

Morreu o pai da jogadora que marcou o golo de Espanha na final do Mundial feminino de futebol.

Olga Carmona apontou o tento que carimbou o título mundial das espanholas na final contra Inglaterra.

A capitã ainda festejou o título no relvado do estádio Austrália, mas pouco depois foi informada, pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) da morte do pai.

O falecimento do progenitor de Olga Carmona terá ocorrido na madrugada de sábado, mas só no final do jogo deste domingo a jogadora terá sido informada.

A notícia da morte foi comunicada pela RFEF nas redes sociais.