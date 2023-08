Espanha é a nova campeã mundial de futebol feminino

A Espanha conquistou este domingo o título mundial de futebol feminino. Na final disputada em Sydney, na Austrália, as espanholas bateram por 1-0 a Inglaterra.

Num jogo muito intenso e bem disputado, a selação de Espanha acabou por levar a melhor com um golo ainda no primeiro tempo. O tento resulta de uma jogada de belo efeito, que concluiu uma grande combinação de ataque, e terminou com o tiro cruzado e sem hipóteses da lateral Olga Carmona.

A defesa acabou por ser a heroína da final e dar o primeiro título mundial à Espanha, que passa assim a ser a terceira seleção europeia a conquistar o troféu.

A Espanha ainda desperdiçou uma oportunidade soberana, ao não converter uma grande penalidade aos 67 minutos, por mão na bola na área inglesa. A guardiã Mary Earps parou o remate de Jenni Hermoso.

No final, e com 15 minutos de descontos, a seleção inglesa ainda exerceu uma pressão intensa para chegar à igualidade, mas não foi suficiente para chegar ao empate e levar o jogo para prolongamento.