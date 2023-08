Demiral também segue para a Arábia Saudita

O defesa central Merih Demiral, que já passou pelo Sporting, é reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita.

O jogador, de 25 anos, chega a uma equipa que já tem como reforços Édouard Mendy, Roger Ibañez, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin e Roberto Firmino.

A transferência é feita por 18 milhões de euros e o atleta recebe 10 milhões de euros por época.

Demiral começou a jogar no Fenerbahçe, mas também no Alcanenense, no Sporting, no Alanyaspor, Sassuolo, Juventus e Atalanta.