Manchester United compra ex-jogadora do Benfica ao Barcelona

Geyse esteve, ainda, no epicentro de uma controvérsia na Taça da Rainha (equivalente feminino da Taça do Rei). O Barcelona foi eliminado na secretaria nos oitavos de final, por utilização indevida da internacional brasileira, que fora expulsa no último jogo da edição anterior e, por isso, estava obrigada a falhar o primeiro jogo da versão 2022/23.

Também vencedora da Copa América, em 2022, pelo Brasil, Geyse ruma, agora ao Manchester United, onde poderá encontrar Tatiana Pinto.

A Renascença sabe que o Manchester United está interessado na média internacional portuguesa, sem clube desde que deixou o Levante.

Na temporada passada, o Manchester United terminou a Liga inglesa no segundo lugar, apenas atrás do Chelsea (e à frente do Arsenal, de Russo), e apurou-se para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.