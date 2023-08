Vlatko Andonovski demite-se da seleção feminina dos EUA

O selecionador de futebol feminino dos Estados Unidos, Vlatko Andonovski, apresentou a demissão do cargo, após o pior desempenho de sempre num Mundial, revelou fonte ligada ao processo esta quinta-feira.

As norte-americanas, recordistas de títulos mundiais, com quatro (1991, 1999, 2015 e 2019), e bicampeãs em título, nunca tinham deixado de ir ao pódio em oito edições do Campeonato do Mundo. A "USWNT", como é chamada, também já tinha sido terceira em 1995, 2003 e 2007.

Na atual edição, as norte-americanas integraram o grupo de Portugal, com que empataram sem golos, mas ainda assim apuraram-se para os oitavos de final - ficaram a centímetros de ser eliminadas ainda na fase de grupos pela equipa das quinas, que acertou no poste nos descontos.

Nos "oitavos", porém, caíram perante a também candidata Suécia. Após novo nulo ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento, as norte-americanas caíram no desempate por grandes penalidades (5-4).

Segundo fonte próxima, Andonovski, de 46 anos, de dupla nacionalidade macedónia e norte-americana, que estava à frente da USWNT desde 2019, decidiu cessar funções. Já tem acordo com a Federação dos Estados Unidos, que deverá oficializar a situação ainda esta quinta-feira.