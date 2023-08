Sotiris marcou golo decisivo pelo Olympiacos

Um golo de Sotiris Alexandropoulos, cedido pelo Sporting, marcou o golo decisivo do Olympiacos no “play-off” da Liga Europa.

Já o Ludogorets, com Claude Gonçalves no onze, eliminou o Astana com um 5-1 na segunda mão depois de um triunfo 2-1 no primeiro jogo.

Resultados da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa

HJK 1-2 Qarabag (2-4)

Hacken 5-0 Zalgiris (8-1)

Breidablik 1-0 Zrinjski (3-6)

Ludogorets 5-1 Astana (6-3)

BATE 2-2 Sheriff (3-7)

Genk 1-1 Olympiacos (1-2)

Dnipro 1-1 Slavia (1-4)

Jogos do play-off:

Slavia - Zorya Luhansk

Olympiacos - Cukaricki

Saint-Gilloise - Lugano

Ludogorets - Ajax

Hacken - Aberdeen

LASK - Zrinjski Mostar

KÍ - Sheriff Tiraspol

Olimpija Ljubljana - Qarabag

Slovan Bratislava - Aris Limassol

Derrotado do AEK/Dinamo Zagreb da Liga dos Campeões-Sparta Praga