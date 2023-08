Messi, Haaland e De Bruyne finalistas do prémio para melhor jogador da UEFA

Lionel Messi, Kevin De Bruyne e Erling Haaland são os três finalistas do prémio da UEFA para melhor jogador da época 2022/23.

O avançado argentino, campeão do mundo em 2022 e que ajudou o Paris Saint-Germain a vencer o campeonato e a Supertaça francesa, joga agora nos Estados Unidos, ao serviço do Inter Miami. Messi chegou, com os parisienses, aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O "10" terminou a época com 21 golos e 20 assistências em 41 jogos.

A Liga dos Campeões foi conquistada, pela primeira vez, pelo Manchester City, que venceu o primeiro "triplete" ao juntar-lhe a Taça de Inglaterra e a Premier League, e em que alinham De Bruyne e Haaland.

O médio belga, de 32 anos, capitão dos "citizens", registou dez golos e 26 assistências em 49 jogos. O ponta de lança norueguês, de 23 anos, apontou 52 golos em 53 jogos e bateu o recorde de golos numa só temporada na Liga inglesa: 36, com que ganhou a Bota de Ouro.

O vencedor será anunciado no dia 31 de agosto, o Fórum Grimaldi, no Mónaco, na cerimónia de sorteio da fase de grupos da Champions.

Para trás, na votação - e numa lista sem portugueses -, ficaram:

4) Ilkay Gundogan (Manchester City, Alemanha); 5) Rodri (Manchester City, Barcelona); 6) Kylian Mbappé (PSG, França); 7) Luka Modric (Real Madrid, Croácia); 8) Marcelo Brozovic (Inter de Milão, Croácia); 9) Declan Rice (West Ham, Inglaterra); 10) Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion, Argentina); e 11) Jesús Navas (Sevilha, Espanha).

As nomeadas para melhor jogadora da UEFA serão anunciadas apenas na próxima semana, depois da final do Mundial 2023.