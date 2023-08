O Al Hilal, de Jorge Jesus, oficializou a contratação de Yassine Bono, guarda-redes marroquino.

O internacional marroquino, carrasco de Portugal no Mundial, chega do Sevilha e vai vestir a camisola 37 no campeonato saudita.

Segundo a imprensa espanhola, o guarda-redes custa 19 milhões de euros.

Bono, de 32 anos, é mais um reforço de peso para JJ depois de Neymar, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Malcom.