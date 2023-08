PSG empresta Renato Sanches à Roma de José Mourinho

A Roma, treinada por José Mourinho, oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Renato Sanches, por empréstimo do Paris Saint-Germain.

O acordo de cedência do médio internacional português, de 25 anos, é válido por uma temporada e inclui uma cláusula de obrigação de compra, cujo valor não foi revelado, mediante determinadas condições.

Renato Sanches foi formado no Benfica e rumou ao Bayern de Munique, com apenas 18 anos, por 35 milhões de euros. Não se afirmou na Alemanha e, após um empréstimo ao Swansea, do País de Gales, mudou-se para França, onde encontrou o seu espaço no Lille.

Este é o terceiro clube de Renato em três anos: deixou os dogues no verão de 2022, rumo ao PSG, no entanto, entre lesões, não teve sucesso nos campeões franceses; agora, apenas um ano depois, o médio português tenta reencontrar-se em Itália, sob a tutela do compatriota Mourinho.

Renato Sanches marcou dois golos em 27 jogos pelo PSG, na temporada passada, e conquistou o campeonato francês. É o segundo da carreira, depois de já ter sido campeão nacional ao serviço do Lille.