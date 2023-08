Manchester City conquista Supertaça Europeia

O Manchester City conquista a Supertaça Europeia depois de vencer o Sevilha nas grandes penalidades.

Nos 90 minutos, em Atenas, as duas equipas empataram 1-1, com golos de En-Nesyri, para a equipa espanhola, e Palmer, para o campeão inglês.

Nas grandes penalidades, ninguém falhou do lado do City. Já do lado do Sevilha, Gudelj, ex-Sporting, atirou ao ferro.

Os portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias não jogaram. Bernardo está doente, segundo o clube, e Rúben Dias, recuperado de lesão, não saiu do banco.