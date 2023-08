Inglaterra esfuma sonho da anfitriã Austrália e está na final do Mundial feminino

Contudo, ao minuto 63, após recuperação de bola, Sam Kerr correu 30 ou 40 metros com bola e, quando chegou ao último terço, soltou uma "bomba" que só parou no fundo das redes de Mary Earps.

As campeãs da Europa adiantaram-se no marcador ainda na primeira parte, aos 36 minutos, com um grande remate de Ella Toone, com o exterior do pé, a aproveitar uma bola solta no interior da área.

Aos 85 minutos, na sequência de um canto, Kerr teve o 2-2 nos pés, mas não acertou com a baliza. No minuto seguinte, Hemp recuperou a bola, tirou uma adversária do caminho com uma rotunda, galgou metros e, no momento certo, rasgou a defesa da Austrália com um passe que deixou Alessia Russo isolada na cara de Mackenzie Arnold. De primeira, a número 23 fez o que melhor sabe: remate cruzado e "match point".

Esta é a segunda final consecutiva num Mundial para a selecionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, que em 2019 levou os Países Baixos à prata. É a quarta final seguida em grandes competições, dado que conquistou o Euro 2017 com as neerlandesas e o Euro 2022 com as inglesas.

A Inglaterra marca duelo com a Espanha - que eliminou a Suécia - na final, marcada para domingo, às 11h00, no Estádio Austrália, em Sydney.

Veja o grande golo de Sam Kerr: