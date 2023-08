Cuiabá de António Oliveira volta a perder sete jogos depois

O Cuiabá perdeu na visita ao Athletico Paranaense, por 2-0, na madrugada desta quarta-feira. A equipa do treinador português António Oliveira voltou a conhecer o sabor da derrota sete jogos depois.

Agustín Canobbio, aos 45 minutos, e Bruno Zapelli, aos 82, marcaram os golos da equipa de Paraná, que sobe ao sexto lugar do Brasileirão, com 31 pontos, em zona de pré-eliminatórias da Copa Libertadores.

O Cuiabá, que vinha de uma série de quatro vitórias consecutivas e não perdia há seis jogos, fecha a primeira volta do campeonato brasileiro no oitavo lugar, com 28 pontos. Está a três da zona pré-Libertadores e em posição de apuramento direto para a Copa Sul-Americana.