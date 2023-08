Espanha bate Suécia e está na final do Mundial feminino pela primeira vez

A Espanha está pela primeira vez na sua história na final do Mundial feminino, depois de derrotar a Suécia, por 2-1, nas meias-finais, esta terça-feira.

Num jogo muito dividido, as espanholas tiveram as melhores oportunidades da primeira parte, mas não conseguiram converter e as suecas chegaram ao intervalo com ligeiro ascendente, que mantiveram no início do segundo tempo. No entanto, a Suécia também não conseguiu concretizar a superioridade e, com a entrada de Salma Paralluelo, a Espanha golpeou primeiro.

Aos 81 minutos, as ibéricas variaram o flanco e, na esquerda, Jenni Hermoso cruzou para um corte e a avançada, de 19 anos, caçou a segunda bola e atirou-a para o fundo da baliza.

A Suécia respondeu de imediato, também pelos pés de uma recém-entrada. Fridolina Rolfö cruzou em balão para a área, Lina Hurtig assistiu de cabeça e, sem marcação, Rebecka Blomqvist disparou de primeira, sem deixar cair, para o golo do empate.

Porém, os minutos finais loucos do jogo ainda não tinham terminado e culminaram no golo da vitória da Espanha, aos 89 minutos.

Canto ganho por Mariona Caldentey à esquerda, Teresa Abelleira bateu para a entrada da área, e Olga Carmona ajeitou e rematou colocado, a aproveitar o adiantamento de Zecira Musovic. A guarda-redes da Suécia ainda tocou, mas ficou mal na fotografia e as espanholas, que nunca tinham, sequer, chegado aos quartos de final de um Mundial festejaram o apuramento para a final.

No jogo decisivo, terão pela frente o vencedor da outra meia-final do Mundial, entre a anfitriã Austrália e a campeã da Europa, Inglaterra. Encontro marcado para as 11h00 de quarta-feira.