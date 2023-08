Arsenal contrata guarda-redes espanhol por empréstimo

O Arsenal anunciou, esta terça-feira, a contratação de David Raya, por empréstimo do Brentford.

O guarda-redes internacional espanhol, de 27 anos, muda-se para Londres para competir com o habitual titular da baliza dos "gunners", o inglês Aaron Ramsdale.

Apesar de ser espanhol, Raya completou a formação em Inglaterra, no Blackburn Rovers, a que chegou com 17 anos. Depois de cinco épocas na equipa principal - as últimas duas como titular -, rumou ao Brentford, em 2019/20, em que brilhou por quatro temporadas.