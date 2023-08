"Sempre foi o Chelsea". Caicedo é a transferência mais cara da história da Premier League

O equatoriano Moisés Caicedo foi confirmado esta segunda-feira como reforço do Chelsea, naquela que se torna a transferência mais cara da história na Premier League: 115 milhões de libras, ou 133 milhões de euros.

Caicedo chega do Brighton, onde realizou 53 jogos em duas épocas, e assina um contrato até 2031, com opção de renovar por mais um ano.

No vídeo de apresentação, o Chelsea mostra uma foto antiga do equatoriano com uma camisola antiga do Chelsea e a sua mãe, colocando-o no presente com a atual camisola do Chelsea.

Até ao momento, a transferência mais cara era a de Enzo Fernández, do Benfica também para o Chelsea, por 121 milhões de euros.