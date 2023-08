Real Madrid contrata Kepa por empréstimo do Chelsea

O Real Madrid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Kepa Arrizbalaga, por empréstimo do Chelsea, válido por uma temporada.

O guarda-redes internacional espanhol, de 28 anos, regressa ao país natal ao fim de cinco épocas em Inglaterra. Chegou ao Chelsea em 2018, proveniente do Athletic Bilbau, por 80 milhões de euros.

Real Madrid e Chelsea não referem a existência de uma opção de compra por Kepa, que ruma ao Santiago Bernabéu para suprir a grave lesão de Thibaut Courtois, que deverá falhar quase toda a época.

O internacional belga sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num treino, a dois dias do arranque da Liga espanhola.

Kepa tem uma passagem de altos e baixos pelo Chelsea. Titular indiscutível nas duas primeiras temporadas, foi relegado ao estatuto de suplente entre 2020 e 2022, e só recuperou o lugar na última época.

A saída de Kepa Arrizabalaga pode motivar o Chelsea a procurar novo guarda-redes. Uma opção para competir com o novo dono da baliza, o também internacional espanhol Robert Sánchez, de 25 anos, contratado este verão ao Brighton & Hove Albion por 23 milhões de euros.