Jorge Jesus está prestes a contratar Neymar ao PSG

O Al Hilal, do treinador português Jorge Jesus, está prestes a contratar o internacional brasileiro Neymar Jr. ao Paris Saint-Germain.

Segundo avança o jornal francês "L'Équipe", esta segunda-feira, depois de ter convencido o jogador mais caro da história do futebol, o clube da Arábia Saudita também já chegou a acordo com o PSG.

Neymar poderá custar até 100 milhões de euros ao Al Hilal: 80 milhões no imediato e 20 milhões em bónus por objetivos. Ou seja, com os 88 milhões de euros da mudança do Santos para o Barcelona, os 222 milhões da venda ao PSG - a maior transferência de sempre - e os possíveis 100 milhões desta operação, o avançado brasileiro, de 31 anos, terá feito mover, ao longo da carreira, um total de 410 milhões de euros.

Ultrapassa largamente o ainda líder desta tabela, o belga Romelu Lukaku, que já movimentou 333,6 milhões de euros. Mesmo que a venda fique pelos 80 milhões de euros, é garantido que Neymar sobe ao topo.

Mais uma estrela no céu saudita



Faltam apenas os últimos detalhes para que Neymar se torne jogador do Al Hilal. Cumpre-se a garantia de Jorge Jesus, que revelara que o clube saudita estava a trabalhar numa grande transferência ao nível de Karim Benzema (para o Al Ittihad) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).



A liga saudita aumenta o rol de estrelas: além do brasileiro, do francês e do português, conta com nomes como Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Jordan Henderson, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Édouard Mendy, Rúben Neves, Fabinho, entre vários outros.

Formado no Santos, Neymar passou pelo Barcelona antes de rumar ao PSG no verão de 2017. Foi fustigado por lesões, ainda assim, em 173 jogos pelo clube francês, marcou 118 golos e fez 77 assistências. Conquistou cinco campeonatos, três Taças de França, duas Taças da Liga francesa e duas Supertaças. Faltou o grande objetivo, a Liga dos Campeões.