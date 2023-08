Árbitro belga para o jogo do Arouca na Liga Conferência

O belga Bram Van Driessche é o árbitro do jogo de quinta-feira entre os noruegueses do Brann e o Arouca, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, informou a UEFA.

No jogo em Bergen, na Noruega, com início às 18h00, Van Driessche contará com os árbitros assistentes Yves De Neve e Jo de Weirdt, enquanto Kevin Van Damme será o quarto árbitro.

O Arouca defende na Noruega uma vantagem de 2-1 alcançada na primeira mão, em casa, num jogo em que Rafa Mujica (23 minutos) e Cristo González (74) marcaram para a equipa portuguesa, e o dinamarquês Warming (80) reduziu para os noruegueses.