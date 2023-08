Empate entre Chelsea e Liverpool

Chelsea e Liverpool, com o internacional português Diogo Jota a titular, empataram 1-1 no primeiro jogo grande da Liga inglesa de futebol, na jornada inaugural da competição.

Em Stamford Bridge, o extremo colombiano Luís Diaz, ex-FC Porto, deu vantagem aos “reds”, aos 18 minutos, mas o francês Axel Disasi repôs a igualdade, aos 38, no primeiro jogo oficial do técnico argentino Maurício Pochettino no comando dos “blues”.

Diogo Jota foi titular no Liverpool, tendo sido rendido pelo uruguaio Darwin Núñez, antigo avançado do Benfica, aos 66 minutos.

Este foi o sétimo empate consecutivo entre os dois emblemas em jogos oficiais dentro dos 90 minutos.