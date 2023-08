Haverá campeã do mundo inédita. Espanha e Suécia marcam duelo nas "meias"

Cai o último campeão do mundo, o Japão, o que significa que a seleção que erguer o troféu do Mundial feminino 2023 ganhará a sua primeira estrela. Espanha e Suécia marcaram encontro nas meias-finais, esta sexta-feira, depois de terem eliminado, ambas com vitórias por 2-1, Países Baixos e Japão, respetivamente, nos quartos de final.

Bem de madrugada, a Espanha muito desperdiçou na primeira parte e, quando eram os Países Baixos que estavam por cima, aos 81 minutos, foi assinalada grande penalidade para as ibéricas, por mão na bola de Stefanie van der Gragt. Chamada a cobrar, Mariona Caldentey não falhou.

As neerlandesas foram com tudo para o ataque, em busca do golo do empate, e Van der Gragt até passou do centro da defesa para a frente do ataque. Foi, precisamente, a central que, aos 91 minutos, redimiu-se com um golo ao ponta de lança: desmarcação, receção orientada e remate cruzado à malha contrária da baliza. Estava reposta a igualdade.

O jogo foi para prolongamento, com os Países Baixos com ascendente claro, contudo, Lineth Beerensteyn desperdiçou duas oportunidades de golo em frente à baliza. A Espanha agradeceu e, no contragolpe, Jenni Hermoso lançou a recém-entrada Salma Paralluelo e a velocista (escolheu o futebol em detrimento de uma carreira no atletismo), de 19 anos, virou a marcadora do avesso e atirou para o golo da vitória.

Suécia contém reação do Japão

Já a horas razoáveis para a população europeia - a FIFA marcou o primeiro jogo para as 2h00, hora amiga de quem vive do outro lado do Atlântico, por acreditar que os Estados Unidos venceriam o grupo de Portugal, o que não se verificou -, mais uma final antecipada, esta ante o Japão, campeão do mundo em 2011 e finalista vencido em 2015, e a Suécia, que acabara de eliminar os EUA, bicampeões em título.

A jornalista de futebol feminino sueca Mia Eriksson previra, no podcast da Renascença "Olhá Bola, Maria", que a Suécia apostaria no jogo aéreo, uma das (poucas) debilidades do Japão, e isso confirmou-se. Contudo, curiosamente, o primeiro golo não surgiu de um cabeceamento.

Livre para a área aos 32 minutos, o Japão não conseguiu afastar e, num ressalto, a central Amanda Ilestedt, que já leva quatro golos (três deles de cabeça), atirou lá para dentro. As japonesas mostravam grandes dificuldades para inverter o rumo e, aos 52 minutos, o videoábitro descortinou a favor da Suécia, por mão na bola de Fuka Nagano num cruzamento. Da marca dos 11 metros, Filippa Angeldal não vacilou.