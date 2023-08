Ben Yedder suspeito de crimes sexuais em França

O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder, avançado do Mónaco, foi indiciado por crimes de violação, tentativa de violação e agressão sexual, por factos ocorridos em julho, em Beausoleil, noticia esta sexta-feira a AFP.

De acordo com a agência noticiosa francesa, citando fonte judicial, Ben Yedder foi detido e, posteriormente, libertado mediante uma caução no valor de 900.000 euros, num processo em que o irmão mais novo do jogador também está acusado dos mesmos crimes.

Na base da investigação efetuada pela polícia judiciária de Nice está uma queixa apresentada em julho por duas mulheres, que alegaram ter sido forçadas a praticar atos sexuais pelo jogador, de 32 anos, e o irmão, em Beausoleil, no sul de França.

Em abril, Ben Yedder já tinha sido condenado a seis meses e um dia de prisão por um tribunal de Sevilha, com pena suspensa, por ter "falseado, de forma consciente [a declaração anual de rendimentos], de forma a não incluir rendimentos" que estaria obrigado a declarar à Autoridade Tributária espanhola.

A sentença, que foi alcançada por acordo de todas as partes envolvidas, impôs também uma multa no valor de 133.798,70 euros e determina que a pena de prisão fica suspensa por um período de dois anos, durante os quais o jogador não poderá cometer infrações fiscais.