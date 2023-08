Ivan Cavaleiro reforça comitiva portuguesa do Lille de Paulo Fonseca

O avançado português Ivan Cavaleiro é reforço do Lille, do treinador Paulo Fonseca, tendo assinado um contrato por uma temporada, com mais uma de opção, anunciou esta quinta-feira o clube francês.

“Já joguei na Ligue 1 [Mónaco] e, na altura, não fiz uma temporada que correspondesse às minhas expectativas. Então volto hoje com a determinação de trazer mais coisas para a minha equipa, para dar muita energia e motivação. Quero contribuir com golos e assistências”, afirmou Ivan Cavaleiro, em declarações divulgadas no site oficial do Lille.

O extremo, de 29 anos, passou a última temporada na Turquia, no Alanyaspor, depois de ter estado seis anos em Inglaterra, primeiro no Wolverhampton e, mais tarde, no Fulham. O jogador formado no Benfica esteve ainda no Mónaco e no Deportivo da Corunha.

Cavaleiro tem duas internacionalizações pela seleção portuguesa e, além de Paulo Fonseca, junta-se no Lille aos compatriotas Tiago Djaló e Tiago Santos.

Também hoje, o Lille confirmou a chegada do médio argentino Ignacio Miramon (ex-Gimnasia La Plata), com o jogador, de 20 anos, a assinar um contrato por cinco temporadas, até 2028.