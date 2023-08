Courtois lesiona-se e tem a maior parte da época em risco

Thibaut Courtois sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no treino matinal desta quinta-feira, véspera do arranque da Liga espanhola, e tem a época em risco, o que pode obrigar o Real Madrid a ir ao mercado de transferências por um guarda-redes.

O internacional belga deixou o treino em lágrimas e os exames médicos realizados pelo clube confirmaram o pior cenário. Courtois será operado nos próximos dias e enfrenta um período de paragem entre os cinco e os nove meses. Na melhor das hipóteses, regressaria aos relvados apenas em janeiro ou fevereiro. Na pior, só volta em 2024/25.

De qualquer forma, o Real Madrid está praticamente obrigado a ir ao mercado por um guarda-redes, seja como solução imediata ou de futuro.

Mercado de guarda-redes a mexer



O jornal madrileno "Marca" aponta já os nomes dos internacionais espanhóis Kepa Arrizabalaga, de 28 anos, do Chelsea - também pretendido pelo Bayern de Munique, que procura substituto para o também lesionado Manuel Neuer -, e David De Gea, de 32, que está sem clube após ter deixado o Manchester United e desejo antigo dos "merengues" (um fax atrasado impediu que se tornasse jogador do Real Madrid em 2015). O "As" acrescenta à lista David Soria, do Getafe.



Esta dança de guarda-redes promete abrir novas cadeiras, o que mexerá com o mercado de transferências. André Onana rumou ao Manchester United, o que também deixa a baliza do Inter de Milão sem dono. Ou seja, atualmente, há três clubes à procura de guarda-redes e, em Portugal, mora um dos alvos mais apetecíveis: Diogo Costa, do FC Porto.

Thibaut Courtois foi formado no Genk, mas foi no Atlético de Madrid, por empréstimo do Chelsea, que se fez estrela. Depois de quatro temporadas na "casa mãe", rumou ao Real Madrid por 35 milhões de euros em 2018/19. Em seis temporadas no Bernabéu, conquistou dois campeonatos, uma Taça do Rei, duas Supertaças de Espanha, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Liga dos Campeões.