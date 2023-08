França confirma favoritismo e avança com a Colômbia para os quartos de final

França e Colômbia são as últimas seleções apuradas para os quartos de final do Mundial feminino.

As francesas confirmaram o favoritismo frente a Marrocos, que surpreendera ao eliminar a Alemanha, ao vencer por 4-0

Kadidiatou Diani abriu o marcador logo aos 15 minutos e assistiu para os golos de Kenza Dali e Eugénie Le Sommer, aos 20 e 23. Ao minuto 70, Le Sommer bisou, após grande trabalho de Vicky Bécho na direita.

As colombianas, que também tinham surpreendido no grupo da Alemanha, ao ficar em primeiro, superiorizaram-se perante outra das sensações do Mundial, a Jamaica, que deixara para trás o Brasil, por 1-0.

Foi Catalina Usme que, aos 51 minutos, recebeu com primor um grande passe longo de Ana María Guzmán, tirou uma adversária da frente e, perante a guarda-redes, atirou a contar, para o golo do apuramento.

Foi o primeiro golo que a Jamaica sofreu na Austrália e na Nova Zelândia, depois de ter mantido a baliza a zeros nos três jogos da fase de grupos, mesmo perante potências como o Brasil e a própria França.

Nos quartos de final do Mundial 2023, a França tem encontro marcado com a anfitriã Austrália. Por outro lado, a Colômbia tentará causar mais uma surpresa e eliminar a campeã europeia, Inglaterra. Na eventualidade de ambas passarem, defrontar-se-ão nas meias-finais.