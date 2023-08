Carla Couto espera que venda histórica de Ágata Filipa "seja só a primeira de muitas"

Confirmou-se a notícia avançada pela Renascença: a lateral-esquerda Ágata Filipa, de 28 anos, rumou ao quarto classificado do campeonato francês, um dos mais fortes do mundo, e Bola Branca sabe, inclusive, que a transferência se concretizou por valores a rondar os 40 mil euros.

A antiga avançada, uma das jogadoras mais internacionais de sempre por Portugal - 145 jogos pela seleção nacional, apenas atrás de Ana Borges (162), Carole Costa (158) e Dolores Silva (152), todas no ativo -, expressa "grande satisfação" com este marco histórico, também, porque é sinal de crescimento" e pela ligação afetiva a Ágata Filipa:

"Segundo, por ser a Ágata, porque é uma jogadora por quem tenho muito apreço. Fomos colegas de equipa no Valadares, ainda a Ágata era uma jovem. E lembro-me de várias conversas que tivemos no balneário, pela qualidade que a Ágata tinha, e vejo com muita satisfação e muito orgulho este, mais um, momento histórico no futebol feminino português."

Ágata Filipa, que não integrou a convocatória de Portugal para o Mundial 2023, assinou contrato válido até 2025, isto é, por duas temporadas.