Cuiabá de António Oliveira goleia Flamengo, Lage e Pepa empatam

O Cuiabá, orientado pelo português António Oliveira, goleou o gigante Flamengo por 3-0, na 18.ª jornada do Brasileirão.

Os golos ficaram todos reservados para a segunda parte. Aos 46 minutos, Matheus Alexandre aproveitou uma bola perdida ao segundo poste para encostar para golo, aos 54, Deyverson assistiu Clayson para o segundo e o ex-Palmeiras e Belenenses fechou a contagem aos 80 minutos de jogo.

É um excelente resultado para a equipa de António Oliveira, que soma a quarta vitória consecutiva e sobe ao oitavo lugar da classificação, com 28 pontos.

O Flamengo deixa-se apanhar pelo Fluminense e vê fugir o Botafogo, de Bruno Lage, que não foi além de um empate sem golos na visita ao Cruzeiro, de Pepa. Ainda assim, o líder do campeonato consegue ganhar vantagem para Palmeiras e Flamengo, que perderam. A liderança é agora de 13 pontos.

O RB Bragantino, do português Pedro Caixinha, também venceu na visita ao Coritiba, por 1-0. O único golo surgiu aos 19 minutos, por Sorriso.

A equipa de São Paulo tem sido uma das surpresas do campeonato. Ocupa o 5.º lugar, com os mesmos 31 pontos do Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

A respirar melhor na tabela classificativa, mas ainda aflito, está o Bahia de Renato Paiva, que bateu o América Mineiro, em casa, por 3-1.

O resultado permite à equipa subir ao 16.º lugar, fora da zona de descida, com 18 pontos.