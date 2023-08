Palmeiras perde no Maracanã. Abel Ferreira entrega título ao Botafogo

O Palmeiras perdeu, esta madrugada, na visita ao terreno do Fluminense, no Maracanã, por 2-1. O treinador português Abel Ferreira entrega o título ao Botafogo.

Jhon Arias, de grande penalidade, abriu o marcador para o Flu bem cedo, aos 15 minutos de jogo. O Palmeiras esteve sempre por dentro do jogo, com várias oportunidades, mas foi a equipa do Rio de Janeiro que chegou ao segundo, já na segunda parte, aos 58 minutos.

John Kennedy, que tinha sofrido a falta da grande penalidade na primeira parte, encostou para golo.

O Palmeiras ainda conseguiu marcar, aos 96 minutos, por Gustavo Gómez, de cabeça, mas já não teve efeito prático no desfecho da partida.

A liderança está cada vez mais distante para Abel Ferreira. O Palmeiras está agora no quarto lugar, com 31 pontos, os mesmos que o Fluminense, que sobe ao pódio.

O primeiro lugar continua a ser ocupado pelo Botafogo, de Bruno Lage. Com menos um jogo disputado, a equipa do Rio de Janeiro pode aumentar a vantagem para 15 pontos a vantagem para o Palmeiras.

O campeonato ainda vai a meio, mas Abel Ferreira já entrega o título ao Botafogo: "Eles têm toda a vantagem para ser campeão. Não vamos ganhar sempre, parabéns ao Botafogo, tem tudo para ganhar. Já falei sobre isso, não vale a pena estar a reforçar".

O técnico português considerou o resultado injusto: "Não jogamos bem, mas o Fluminense jogou melhor que nós? O jogo até começou intenso, o Fluminense entrou melhor no jogo a pressionar, fez um golo de penálti e um ressalto em que estávamos em superioridade. Rematamos mais, mas futebol é isso. Há ganhar e há perder. Hoje perdemos, mas lutamos até o fim", afirmou.

Fernando Diniz, que acumula as funções de treinador do Fluminense e selecionador brasileiro, "discorda frontalmente" com Abel.



"Começamos o jogo de forma muito envolvente, eles encaixaram na marcação na primeira parte, mas o Fluminense mereceu a vitória", explica.