Jesus e Castro podem encontrar-se na final da Taça dos Campeões Árabes

O Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, e o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, já têm adversários para as meias-finais da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

Assim, o Al Nassr vai defrontar os bicampeões iraquianos do Al Shorta. Já o Al Hilal vai jogar contra os sauditas do Al Shabab, de Marcel Keizer, ex-treinador do Sporting.

As meias-finais vão decorrer a 9 de agosto.

Há, assim, possibilidade de a Taça dos Campeões Árabes ter dois treinadores portugueses na final, que vai disputar-se a 12 de agosto, a partir das 19h00.